Andrang bei Terminbuchungen für Impfzentren im Saarland

Saarbrücken Zum Start der freigeschalteten Terminbuchungen für Impfzentren im Saarland hat es am Freitag großen Andrang gegeben. Bis zum Mittag seien knapp 3900 Termine vergeben worden, teilte der Dienstleister der Webseite mit.

Die Impfzentren im Saarland nehmen am Montag (29. November) ihren Betrieb wieder auf. Termine für die Impfungen an den Standorten Wadern-Büschfeld, Saarlouis und Neunkirchen können seit Freitag 10.00 Uhr auf www.impfen-saarland.de oder über die Corona- und Impfhotline gebucht werden.

Laut Gesundheitsministerium können an den drei Impfzentren insgesamt zunächst pro Tag rund 1500 Impfungen erfolgen - 300 in Wadern und je 600 in Saarlouis und Neunkirchen. Im Laufe des Dezembers sollen die Kapazitäten erhöht werden. Möglich sind in den Zentren Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.