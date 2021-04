Andrang bei Impf-Registrierung für Prio-Gruppe drei

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Mainz Allmählich nehmen die Corona-Schutzimpfungen an Fahrt auf. Alle Menschen, die in einer der drei Priorisierungsgruppen sind, können sich inzwischen für einen Termin in einem Impfzentrum registrieren. Und die Hausärzte haben etwas mehr Impfstoff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Mehr als eine Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz können sich seit diesem Freitag für eine Corona-Schutzimpfung in einem Impfzentrum registrieren lassen. „Die komplette Öffnung zur Impfregistrierung der Prio-Gruppe drei, ist aus technischer Sicht gut angelaufen“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Kuhlen. „Mit Stand 13.30 Uhr sind rund 110 000 Registrierungsanfragen unter impftermin.rlp.de eingegangen.“ Eine Anfrage könne dabei auch ein Gruppentermin von bis zu 15 Menschen sein. „Das System lief und läuft dabei technisch stabil.“

Die Landesregierung hatte die Registrierung für die gesamte Priorisierungsgruppe drei geöffnet. Die rund 550 000 Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren aus dieser Gruppe konnten sich bereits anmelden. Allerdings gibt es bei einer Registrierung nicht gleich einen Termin in einem der 32 Impfzentren. Der wird erst vergeben, wenn genug Impfstoff da ist. Das kann einige Wochen dauern. Die ersten Spritzen für die Gruppe drei sollen dem Gesundheitsministerium zufolge ab Ende Mai gesetzt werden. „Es gibt mehr Impfwillige als Impfstoff“, stellte Kuhlen fest.

Zunächst sind noch rund 200 000 im Impfpool registrierte Menschen der Priorität zwei an der Reihe. Das sind vor allem Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren sowie Kontaktpersonen von Schwangeren, die sich nicht impfen lassen können, und Pflegebedürftigen. Sie sollen bis Ende Mai ihre erste Impfung bekommen haben.

Vorgezogen werden Lehrer an weiterführenden Schulen, die zur Gruppe drei gehören. Sie sollen in den ersten beiden Mai-Wochen geimpft werden.

Die Rheinland-Pfälzer können sich zugleich auch bei ihren Hausärzten anmelden. Die Landesregierung bittet aber alle dringend, Termine abzusagen, die nicht genutzt werden. Nur so könnten auch andere Menschen möglichst schnell eine Spritze bekommen.

Die Impfzentren erhalten nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten pro Woche insgesamt 110 000 Dosen, alles was darüber hinausgeht, verimpfen die niedergelassenen Ärzte.

„Bis auf Einzelfälle haben alle Hausarztpraxen die für kommende Woche bestellten Impfdosen auch zugesagt bekommen“, sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands, Barbara Römer, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich freue mich jetzt erstmal.“ Eine Gesamtmenge könne sie erst am Ende der Woche nennen.

Nach der Statistik des Robert Koch-Instituts haben in Rheinland-Pfalz bis Donnerstag 22,4 Prozent der Menschen ihre erste Corona-Schutzimpfung bekommen (Bundesdurchschnitt: 22,2). Vollständig geimpft waren 6,8 Prozent (Bund: 7,0). Die niedergelassenen Ärzte haben davon bislang etwa 135 000 Erstimpfungen und knapp 2000 Zweitimpfungen übernommen.

Zur Gruppe drei gehören zudem Menschen mit Vorerkrankungen wie Herzinsuffizienz, Asthma und HIV, bestimmten Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, rheumatologische Erkrankungen und Adipositas - sowie bis zu zwei Kontaktpersonen. Dazu kommen laut Bundesimpfverordnung alle Menschen, die in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten.

Auch Einrichtungen und Unternehmen der „Kritischen Infrastruktur“ fallen in diese Gruppe. Dazu zählten laut Bundesvorgaben unter anderem der Lebensmitteleinzelhandel, Pharma, Apotheken, Ernährung, Wasser- und Energieversorgung, Transport- und Verkehr, das Bestattungswesen sowie Kräfte der Berufsfeuerwehren und ehrenamtlichen Wehren sowie Wahlhelfer und Medien.

Die Mitglieder von Verfassungsorganen und Mitarbeitende in deren Verwaltung haben auch Priorität drei - also auch die Abgeordneten und die Landtagsverwaltungsverwaltung. Sie hat alle Mitarbeitenden informiert und stellt ihnen die benötigten Nachweise über die Impfberechtigung aus, wie Landtagssprecher Marco Sussmann sagte.

Eine kleine Panne gab es zum Start doch: Ein erforderliches Update sei nicht ganz fehlerfrei gelaufen, so dass unter der speziellen Registrierungsmöglichkeit „Personal tätig in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur“ die Unterpunkte „Medien und Kultur“ sowie „Finanz- und Versicherungswesen“ zunächst fehlten, wie Kuhlen sagte. Dies sei aber behoben worden. Zudem seien Anmeldungen unter einem anderen Unterpunkt der kritischen Infrastruktur aus dieser Zeit ebenfalls gültig.