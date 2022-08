Soziales : Anders duschen reicht nicht: Geld für Bedürftige gefordert

Mainz Pfarrer Bähr kann nicht erkennen, dass sich Reiche mit Armen solidarisch zeigen. Genau dies fordert Sozialminister Schweitzer mit Blick auf das dritte Entlastungspaket.

Inflation und hohe Energiekosten machen die Bewältigung des Alltags für viele Menschen in Rheinland-Pfalz zu einer Kraftprobe - in dieser Einschätzung sind sich Landesregierung und Wohlfahrtsverbände einig. „Für viele Menschen ist das Leben härter geworden, als sie bewältigen können“, sagte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) im Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur. Der Sprecher der Landesarmutskonferenz, Albrecht Bähr, warnte davor, „dass arme Menschen den Anschluss an die Gesellschaft verlieren“.