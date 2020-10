Andernach: Experten entschärfen Bombe aus Zweitem Weltkrieg

Andernach Der Kampfmittelräumdienst will heute in Andernach eine 125-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Dafür müssen laut Stadtverwaltung in einem Umkreis von 300 Metern 1160 Anwohner aus 717 Haushalten zur Sicherheit vorübergehend ihre Häuser verlassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa