Analyse von Urteilen: Kaum mehr Gewalttaten mit Messern

Mainz Gibt es häufiger schwere Gewalttaten mit dem Einsatz von Messern? Rheinland-Pfalz wollte es genau wissen und hat nach eigenen Angaben als wohl erstes Bundesland mehr als 500 Urteile untersucht. Das Ergebnis: „Kein signifikanter Anstieg.“ Die AfD sieht das anders.

Die meisten schweren Gewalttaten in Rheinland-Pfalz sind Beziehungstaten in Wohnungen. Es gebe nur ganz wenig Fälle, in denen sich Täter und Opfer nicht kennen, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Freitag in Mainz. Von 22 verurteilten Gewalttaten mit Messereinsatz spielten sich 2013 genau zehn in den eigenen vier Wänden ab. In 17 Fällen kannten sich Täter und Opfer. 2018 gab es sieben schwere Gewalttaten mit Messern mehr (29), zu gut der Hälfte (16) kam es im „häuslichen Bereich“; in 22 Fällen gab es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer.