An Rhein, Mosel und Saar Temperaturen um 22 Grad

Die Strahlen der tief stehenden Sonne dringen durch die Wolkendecke. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv.

Offenbach Nach heftigen Gewittern in den vergangenen Tagen beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab Sonntag wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, bleibt es in den nächsten Tagen meist trocken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa