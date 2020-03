An der Grenze zu Luxemburg wird es ruhiger

Trier An der Grenze zu Luxemburg ist es im Laufe der Woche deutlich ruhiger geworden. Von Freitagmorgen bis Samstagmorgen habe es an den sieben Übergängen noch 120 Zurückweisungen gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa