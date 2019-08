Amt warnt erneut vor illegalen Potenzmitteln

Unterschiedliche Medikamente, darunter überlagerte Kapseln, sind am wahllos zu einem bunten Wirrwarr aufgehäuft. Foto: Hans-Jürgen Wiedl/Archivbild.

Koblenz Das Landesuntersuchungsamt (LUA) warnt erneut vor der Einnahme illegaler Potenzmittel. In den Kapseln mehrerer Produkte sei der nicht deklarierte Viagra-Wirkstoff Sildenafil nachgewiesen worden, teilte das LUA in Koblenz am Mittwoch mit.

Dieser könne zu Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Schwindel, Verdauungs- und Sehstörungen führen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Herzmedikamenten könne die Wirkung lebensgefährlich werden.