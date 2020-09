Amphetamin-Handel: Kiloweise Drogen sichergestellt

Mainz Mehrere Kilogramm Drogen hat die Mainzer Polizei bei Ermittlungen gegen einen Amphetamin-Handel sichergestellt. Vier Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Der 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde daraufhin am 2. September als mutmaßlicher Abnehmer der Drogen in Mainz festgenommen. Noch am selben Abend sei in der Wohnung eines 31-Jährigen ebenfalls aus dem Kreis Mainz-Bingen unter anderem ein fünfstelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden. Auch ihn nahm die Polizei nach eigenen Angaben fest. Ein weiterer, zunächst vorläufig festgenommener 32 Jahre alter Tatverdächtiger ist laut Polizei wieder auf freiem Fuß.