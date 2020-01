Ampelregierung setzt Zeichen gegen Hass und Hetze

Mainz Beleidigungen und Aggressionen nehmen zu - nicht nur im Internet. Neben Strafverfolgung und Prävention steuert die Landesregierung jetzt auch mit einem Themenschwerpunkt dagegen. Das Motto: „Miteinander Gut Leben - Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“.

Zunehmenden Aggressionen und Angriffen will die rheinland-pfälzische Landesregierung mit einer Kampagne, einem Unterschriften-Appell und zahlreichen Initiativen begegnen. „Miteinander Gut Leben - Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“ lautet das Motto des Themenschwerpunkts 2020. Eine Übersicht bietet die Homepage www.miteinander-gut-leben.rlp.de. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag in Mainz einige Projekte an: Eine zentrale Meldestelle für antisemitsche Vorfälle, Unterstützung für Sportvereine, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen, sowie ein Demokratietag an den Schulen.