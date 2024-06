Europawahl Ampelparteien: Bundestrend für Wahlergebnis verantwortlich

Die Sozialdemokraten behaupteten mit einem Minus von 4,1 Punkten auf 17,2 Prozent den zweiten Platz vor der AfD. Die Alternative für Deutschland in Rheinland-Pfalz verbuchte einen Zuwachs von 4,4 Punkten auf 14,2 Prozent. Die Grünen landeten bei 9,5 Prozent (minus 7,2). Die FDP erzielte 6,5 Prozent (plus 0,7) und die Freien Wähler 4,9 Prozent (plus 2,0). Die neue Partei BSW von Sahra Wagenknecht bekam 4,7 Prozent der Stimmen in Rheinland-Pfalz.