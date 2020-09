Ampelkoalition verteidigt Nachtragshaushalt

Mainz Die drei rheinland-pfälzischen Regierungsfraktionen haben den geplanten zweiten Nachtragshaushalt gegen Kritik der Opposition verteidigt. Die vorgesehenen Maßnahmen seien wirkungsvolle Instrumente gegen die Folgen der Corona-Pandemie.

„Der Nachtragshaushalt bietet Schutz und Chancen“, sagte SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Der Landtag will an diesem Donnerstag über das Zahlenwerk entscheiden.