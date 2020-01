Ampelfraktionen und CDU: Antrag zur Gedenkkultur im Plenum

Mainz Die Verfolgung Homosexueller nach der NS-Diktatur in den einzelnen Regionen von Rheinland-Pfalz muss nach dem Willen der Ampelfraktionen und der oppositionellen CDU im Mainzer Landtag weiter erforscht werden.

Die Landesregierung solle sich zudem auch künftig für die Bildungs- und Gedenkarbeit sowie für die Aufarbeitung der NS-Zeit unter der Berücksichtigung aller Opfergruppen einsetzen, heißt es in dem Antrag der vier Faktionen für das Plenum in der kommenden Woche. „Der Antrag zur Gedenkkultur ist aktueller denn je“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Jens Guth, am Freitag in Mainz.