Grundschullehrkräfte : Ampel zurückhaltend bei Forderung nach höherer Besoldung

Mainz Die drei Regierungsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag haben zurückhaltend auf die Forderung der CDU nach einer höheren Besoldung für Grundschullehrkräfte reagiert. Bei der Debatte um eine schrittweise Anhebung von A12 auf A13 gehe es um mehr als nur um Besoldung, betonte die SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Montag.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis sagte, die Landesregierung habe in diesem Bereich die Priorität auf die Schaffung von mehr Stellen gelegt. Ähnlich äußerte sich auch die neue Fraktionschefin der Grünen, Pia Schellhammer. Alle drei zeigten sich aber aufgeschlossen, über das Thema zu diskutieren. Der Landtag soll an diesem Donnerstag auf CDU-Antrag über die Besoldung der Grundschullehrer sprechen. Die Fraktion spricht sich für eine Anhebung in vier Stufen bis zum Jahr 2026 aus.

Die SPD will bei dem zweitägigen Landtagsplenum am Mittwoch und Donnerstag in einer aktuellen Debatte über die Umsetzung des Bürgergelds in Rheinland-Pfalz sprechen, nach Worten von Bätzing-Lichtenthäler „die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre“. Die Grüne machen die Verschwendung von Lebensmitteln und das sogenannte Containern zum Thema, und die FDP will über Weiterbildung und den Zuzug ausländischer Fachkräfte sprechen.