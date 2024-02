Wahlen Ampel hat laut „PoliTrend“ erneut keine Mehrheit mehr

Die Zweifel an der Problemlösungskompetenz der Parteien sind der Umfrage zufolge gewachsen. Der Anteil derer, die das keiner Partei zutrauen, liegt bei 30 Prozent und damit fast doppelt so hoch wie bei der Befragung im März 2021 (damals 17 Prozent). Besonders hoch ist der Vertrauensverlust bei der SPD. „Glaubten im März 2021 noch 36 Prozent, dass die Partei die wichtigsten Aufgaben lösen könne, sind es jetzt nur noch 18 Prozent“, heißt es in der Mitteilung. Damit falle die Regierungspartei hinter die CDU (24 Prozent) zurück. Den Grünen trauten sechs Prozent zu, die Probleme zu lösen, der FDP drei Prozent. Zehn Prozent der Befragten meinen, dass die AfD die wichtigsten Aufgaben lösen könne - ein Plus um sechs Prozentpunkte.