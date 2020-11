Ampel-Fraktionen für Ausbau der Binnenschifffahrtswege

Mainz Die regierungstragenden Ampel-Fraktionen in Rheinland-Pfalz machen sich erneut für die Fahrrinnenvertiefung des Mittelrheins und den Ausbau der Moselschleusen stark. In einem gemeinsamen Antrag fordern sie die Landesregierung auf, sich weiterhin beim Bund dafür stark zu machen.

Die Binnenschifffahrt wachse kontinuierlich, verursache weniger Treibhausgase als Lastwagen und sei für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz mit seinen exportstarken Unternehmen wichtig, sagte der Chef der SPD-Fraktion, Alexander Schweizer, am Montag in Mainz. Der Antrag soll am Donnerstag im Landtag eingebracht werden. Das Niedrigwasser im Rhein habe allein im Sommer 2018 geschätzte wirtschaftliche Schäden in Höhe von 2,7 Milliarden Euro verursacht. Der Handlungsbedarf sei groß.