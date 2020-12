Amokfahrt von Trier: Täter macht keine Angaben zum Motiv

Einsatzkräfte von Polizei sind nahe der Fußgängerzone im Einsatz, in der ein Auto mehrere Menschen erfasst hat. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Trier Wie lief die Amokfahrt in Trier genau ab und was war das Motiv des Täters? Das sind die Hauptfragen, mit denen sich eine Soko derzeit beschäftigt. Zu seinen Gründen sagt der Inhaftierte bisher nichts.

Rund einen Monat nach der Amokfahrt in Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten hat der inhaftierte Täter noch keine Angaben zum Motiv gemacht. Dazu gebe es bisher keine Einlassungen, teilte Polizeisprecher Karl-Peter Jochem auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Trier mit. Die 50-köpfige Sonderkommission (Soko) „Fußgängerzone“ sei derzeit dabei, das Tatgeschehen anhand von Zeugenaussagen, Spuren und Videos zu rekonstruieren. Am 1. Dezember war ein 51-Jähriger mit seinem Sportgeländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast und hatte gezielt Menschen angesteuert.