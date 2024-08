Fußball Amiri träumt von DFB-Rückkehr: Kann auf dem Niveau spielen

Die nächsten Länderspiele bestreitet die Nagelsmann-Auswahl am 7. September gegen Ungarn und am 10. September in den Niederlanden. Für Amiri wäre es eine Rückkehr in die DFB-Mannschaft nach langer Pause. Er absolvierte 2019 und 2020 bereits fünf Länderspiele für Deutschland - damals noch unter Joachim Löw. „Er hat für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Warum also nicht noch einmal?“, fragte Henriksen.