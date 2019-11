Amazon-Mitarbeiter-Streik in Bad Hersfeld am „Black Friday“

Bad Hersfeld An einem der umsatzstärksten Tage des Jahres wird der Online-Händler Amazon bestreikt. Zum „Black Friday“ legen auch Mitarbeiter in Hessen die Arbeit nieder - mit ungewissen Folgen für die Kunden.

Zum Start der Rabattaktion „Black Friday“ haben Mitarbeiter des Online-Händlers Amazon in Bad Hersfeld die Arbeit niedergelegt. Der Streik soll ihren Forderungen nach einem Tarifvertrag Nachdruck verleihen. Mit dem Beginn der Frühschicht seien am Freitag 300 Mitarbeiter in den Streik getreten, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Mechthild Middeke: „Im Laufe des Tages kommen die anderen Schichten dazu.“ Sie rechne für Freitag mit insgesamt 500 bis 600 Beteiligten.

Bei Amazon wird seit Mai 2013 in Deutschland immer wieder gestreikt - ohne dass es in dem festgefahrenen Konflikt um einen Tarifvertrag zu greifbaren Ergebnissen kommt. Der Konzern argumentiert, dass die Mitarbeiter Tätigkeiten der Logistikbranche ausübten und nicht des Einzelhandels. Das Unternehmen biete eine Bezahlung am oberen Ende des Branchenüblichen in der Logistik, zudem gebe es Karriere-Chancen und viele Extras, argumentiert Amazon.