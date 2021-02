Amateurfußball im Südwest-Verband ruht weiter bis Ende März

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Edenkoben Die Saison in den Amateurspielklassen des Südwestdeutschen Fußballverbandes bleibt bis mindestens Ende März unterbrochen. Darauf hat sich das SWFV-Präsidium am Donnerstagabend verständigt. Wegen der anhaltenden Aussetzung der Spielzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie stehe bereits fest, dass die vorgesehenen Auf- und Abstiegsrunden in der ursprünglich geplanten Form nicht mehr durchgeführt werden können, teilte der Verband mit.

Vorrangiges Ziel bleibe weiter eine Wertung der Saison, die spätestens am 30. Juni endet.