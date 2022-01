Am Mittelrhein ab Freitag wohl fallende Wasserstände

Eine Markierung zeigt den Wasserstand an. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Mainz Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz rechnet von Freitag an mit fallenden Wasserständen. Nach zuletzt viel Regen würden die Wasserstände an den Pegeln am Mittelrhein am Donnerstag nur noch langsam steigen, teilte die Behörde in Mainz mit.

„Die Höchststände werden nach derzeitigen Vorhersagen im Laufe des Abends erreicht“, erläuterten die Experten am Donnerstag.

So werde die Marke am Pegel Kaub im Bereich um 4,60 Meter erwartet. Am Pegel Koblenz sei mit dem Höchststand von 5,45 Metern am späten Donnerstagmittag zu rechnen. „Ab Freitag ist mit fallenden Wasserständen zu rechnen“, teilte der Hochwassermeldedienst mit. Auch die Wasserstände der Pegel an den Rheinzuflüssen Mosel, Nahe und Sieg zeigen demnach fallende Tendenz.

© dpa-infocom, dpa:220106-99-611169/3

(dpa)