Justiz : Am Limit? Gewerkschaften warnen vor übervollen Gefängnissen

Am Limit? Gewerkschaften warnen vor übervollen Gefängnissen

Trier Justizvollzugsgewerkschaften schlagen Alarm: Sie befürchten, dass auch wegen gestiegener Lebenshaltungskosten viele Menschen Geldstrafen nicht mehr bezahlen können und Ersatzfreiheitsstrafen antreten müssen. Dabei seien Bedienstete im Vollzug jetzt schon am Limit.

Die Gewerkschaften des Justizvollzugs in Rheinland-Pfalz und im Saarland warnen vor einer drohenden Überbelegung der Gefängnisse. Grund sei „eine Flut von Inhaftierten“, die mit Ersatzfreiheitsstrafen derzeit womöglich auf die Vollzugseinrichtungen zurolle, sagten der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Winfried Conrad, und sein saarländischer Kollege Markus Wollscheid, am Mittwoch in Trier. Ersatzfreiheitsstrafen werden vollstreckt, wenn Verurteilte ihre Geldstrafe nicht zahlen können.