Weinerlebniswanderung in Züsch : Wandern und Weintrinken am Feiertag

Der Förderverein für Kultur und Dorfentwicklung Züsch feiert den Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, mit einer Weinerlebniswanderung. Die Strecke führt an fünf Ständen vorbei, an denen Weinsorten aus Rheinland-Pfalz angeboten werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Nach der Tour gibt es Musik im Bürgerhaus.