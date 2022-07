Flutkatastrophe : „Am Ende“: Telefonate von Landrat in Flutnacht ausgewertet

Mainz Mit der akribischen Auswertung der Handy-Telefonate und des SMS-Verkehrs von Landrat Jürgen Pföhler hat der Untersuchungsausschuss versucht, die Vorgänge in der Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal vor knapp einem Jahr zu rekonstruieren.

Wie eine Ermittlerin des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes am Freitag sagte, hatte Pföhler (CDU) am Tag der Sturzflut bis in die späte Nacht hinein die meisten Kontakte mit seinem engsten Mitarbeiter im Landratsamt. Die zweithäufigsten Kontakte gab es demnach mit einer Frau aus seinem privaten Umfeld, deren Daten unter einem Pseudonym im Handy abgespeichert waren. An diese habe Pföhler am 15. Juli um 0.50 Uhr eine dramatische SMS geschickt: „Katastrophe, Tote, Verletzte, Menschen auf Dächern, kein Hubschrauber, Stromausfälle, unser Haus ist geflutet, ich bin am Ende.“