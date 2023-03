Wetter Am Dienstag viel Wind in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Am Montag hatte ein Sturmtief für umgestürzte Bäume und kleinere Unfälle in Rheinhessen und im Südosten der Pfalz gesorgt. Auf der A 63 bei Göllheim sei ein Pritschenwagen infolge von Wind und Aquaplaning in einer Ausfahrt ins Rutschen und dann im Grünstreifen zum Stehen gekommen. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei in Mainz mitteilte. Bei Dreisen sei ein Trampolin auf die Leitplanke geweht worden.