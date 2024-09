Parteitag in Kordel Alscher kündigt Rückzug aus Fraktion der Freien Wähler an

Der erst im Sommer in die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion der Freien Wähler eingetretene Bernhard Alscher hat seinen Rückzug angekündigt. Er werde diesen in der kommenden Woche schriftlich erklären, sagte er beim Landesparteitag der Freien Wähler in Kordel (Landkreis Trier-Saarburg). Sein Landtagsmandat will Alscher behalten.