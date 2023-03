Auszeichnung Alois Hotschnigs erstes Bild von Mainz ist eine Schaffnerin

Der österreichische Schriftsteller, der mit seiner Frau die Stadtschreiberwohnung bereits bezogen hat, kündigte an: „Ich habe vor, mich einzulassen auf Begegnungen.“ Von dem Literaturpreis habe er vorher - „obwohl die Liste so lang ist“ - nichts gewusst, räumte der 38. Preisträger ein - „und wenn ich es gewusst hätte, wäre ich nie und nimmer auf die Idee gekommen, mich selber einmal vorzustellen an diesem Ort“. „Umso größer ist die Freude, weil sie so unverhofft ist, und weil die Begegnungen im Vorfeld (...) so freundschaftlicher Art waren.“