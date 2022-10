Literatur : Alois Hotschnig wird nächster Stadtschreiber von Mainz

Mainz Die Stadt Mainz, das ZDF und 3sat haben den österreichischen Schriftsteller Alois Hotschnig zum Mainzer Stadtschreiber des nächsten Jahres bestimmt. Die Auszeichnung, die mit 12.500 Euro und der Nutzung einer Wohnung im Schatten des Doms dotiert ist, wird im März verliehen, wie die Preisstifter am Freitag mitteilten.

„Alois Hotschnig erzählt in seinem vielfältigen Werk immer wieder von Schicksalen, wie sie Krieg und Diktatur hervorbringen“, heißt es in der Begründung der Jury. „Er bricht das Schweigen über die Geschichte heutiger Generationen in Europa und spiegelt dabei die Konflikte und Sehnsüchte auch unserer Zeit.“ Hotschnig setze einen eigenen empathischen Ton und wirke beharrlich dem Verschweigen, Hassreden und Ausgrenzung entgegen.