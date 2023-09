Klimaschutz Allianz für Wasser: Zukunftsplan soll Leitplanken liefern

Rheinland-Pfalz will sich mit einem umfangreichen Zukunftsplan gegen Wasserknappheit wappnen. „Die vielleicht wichtigste und schwierigste Aufgabe der nächsten Jahrzehnte wird der Umgang mit Wassermangel und Niedrigwasser sein“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Freitag in Ingelheim.