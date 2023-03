Bundesliga : „Alles ist möglich“: Mainz träumt von Europa

Der Mainzer Leandro Barreiro Martins jubelt nach dem 1:0. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Mainz Nach dem vierten Sieg in Serie gegen Hoffenheim geht der Blick von Mainz 05 in der Tabelle weiter nach oben. Mit Konstanz und Stabilität scheint in dieser Saison viel möglich.

Der Mainzer Verteidiger Danny da Costa hält nach dem vierten Sieg in Serie vieles für möglich, bleibt aber realistisch. „Ich würde sagen, die deutsche Meisterschaft ist eher nicht drin“, scherzte der 29-Jährige nach dem 1:0 (1:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Team von Cheftrainer Bo Svensson rechnet sich nach dem guten Lauf eine Chance aus, um einen Europacup-Platz mitzuspielen. „Ich habe Spaß auf die Tabelle zu gucken und gucke auch sehr gerne nach oben“, sagte da Costa.

Mit aktuell 35 Punkten haben die Rheinhessen allen Grund nach oben zu schauen. In der Rückrundentabelle steht die Mannschaft auf Platz zwei. „Die Situation haben wir uns gerade erarbeitet und da ist es auch völlig in Ordnung und erlaubt, davon zu reden, dass wir uns für das internationale Geschäft qualifizieren können“, betonte da Costa.

In der Saison 2011/2012 spielte Mainz 05 erstmals in der Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League und scheiterte aber wie auch 2014/2015. Zum Abschluss der Saison 2015/16 folgte mit dem sechsten Tabellenplatz die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League 2016/17. Auch dort scheiterte Mainz.

„Alles ist möglich“, sagte 05-Sportdirektor Martin Schmidt. „Wir wollen einstellig bleiben. Einstellig heißt ja einiges. Das kann Neunter, Achter, Siebter sein. Ich will jetzt kein Ziel ausgeben, weil vieles möglich ist, in alle Richtungen.“ Am Ende dieser Saison könnte Platz sieben für den Start in der Conference League reichen, wenn der DFB-Pokalsieger bereits für das internationale Geschäft qualifiziert ist. Im Viertelfinale stehen mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Union Berlin, RB Leipzig, dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt allesamt Vereine, die in der Liga vor den Mainzern rangieren.

Trotzdem will Schmidt noch nicht zu weit in die Zukunft blicken: „Wenn wir uns was auf die Leistung einbilden, sind wir plötzlich wieder auf dem zwölften Platz. Wenn wir dran bleiben kann es durchaus ein achter Platz sein wie im letzten Jahr oder ein siebter“, sagte der 55-jährige Schweizer. Mit Platz acht verpasste Mainz vergangene Saison die Qualifikation für die internationale Fußball-Bühne knapp.

Wenn es nach Neuzugang Andreas Hanche-Olsen geht, soll das am Ende dieser Saison anders sein. „Es ist möglich in Europa zu spielen. Die Top-6 sind für uns möglich, wenn wir so weitermachen“, meinte der Innenverteidiger. Bereits mit seinem vorherigen Verein, dem belgischen Erstligisten KAA Gent, spielte der norwegische Nationalspieler 2020/21 in der Gruppenphase der Europa League, schied aber aus. „Wir wollen mehr“, sagte er.

Zu weit nach vorne schauen will sein Mannschaftskollege Stefan Bell indes noch nicht. „Das finde ich ein bisschen zu früh. Die Lücke nach oben ist schon sehr groß“, sagte der Verteidiger mit Blick auf die aktuelle Situation. „Wir hatten über die Hinrunden eine lange Phase, wo wir deutlich weiter unten in der Tabelle standen und haben jetzt eine Phase, in der wir konstant gut spielen und auch viele Punkte holen, aber es sind immer noch elf Spieltage.“

Der Meinung ist auch Leandro Barreiro, der mit seinem Tor gegen Hoffenheim nicht nur den Siegtreffer erzielte, sondern auch sein 100. Fußball-Bundesligaspiel feierte. „Klar wäre es schön, wenn wir es schaffen würden, uns für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, aber ich bin ein Fan davon von Spiel zu Spiel zu gucken“, erklärte der 23-Jährige. „Der Weg führt jetzt erst mal nach Berlin.“ Dort trifft seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den um den Abstieg kämpfenden Hertha BSC.

