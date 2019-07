„Alles gut“ und das Gespräch ist zu Ende

Mannheim/Mainz Ob Entschuldigung oder irritierte Nachfrage - die Antwort ist immer öfter die gleiche: „Alles gut!“. Die Floskel, die vor drei, vier Jahren aufkam, werde vor allem zur Beschwichtigung benutzt, sagte Arnulf Deppermann vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) der Deutschen Presse-Agentur.

Dies habe unter anderem eine Studie seines Instituts zu Gesprächen mit Call-Centern gezeigt: „Wir haben viele Gespräche, wo das Anliegen des Kunden nicht bearbeitet werden kann. Wenn das klar ist, dann werden diese Gespräch durch "alles klar" in Abschluss gebracht.“ In dem Moment, in dem der Kunde merke, da sei nichts mehr zu holen, benutze er diese Formel.

Ob „alles gut“ oder „alles klar“: „Solche Formeln haben Moden“, sagte Deppermann. Die Formulierung „Ok“ beispielsweise habe sich enorm ausgedehnt, auch auf Gesprächskontexte, in denen sie früher gar nicht verwendet wurde. „Ok“ habe ursprünglich einverstanden gemeint: Der Vorschlag wird angenommen, die Abmachung gilt. „Heute ist es wie "Mhmh" oder "Ja"“, sagte der Fachmann. „Und wenn es gedehnt und mit steigender Intonation gesprochen wird, zeigt es: Das glaube ich jetzt erstmal nicht, das erstaunt mich, das finde ich jetzt sehr merkwürdig.“ Es stehe dann also gerade nicht dafür, Verständnis anzuzeigen, sondern fordere eine weitere Begründung und Rechtfertigung.

„Alles ist wieder gut“ - ist für den amerikanischen Soziologen Peter Ludwig Berger (1929-2017) die Grundformel mütterlichen, elterlichen Trostes. Nicht nur die Angst des Kindes und sein Schmerz, alles ist in Ordnung. Mütter, die ihre Kinder mit dieser Formel trösten und in den Schlaf wiegen, übernähmen eine quasi religiöse Rolle als „Hohepriesterin der Ordnung“, schrieb er in seinem Buch „Auf den Spuren der Engel“. Und fragte: Belügen sie also ihr Kind?