Familien und Armutsrisiko Alleinerziehende im Saarland stark von Armut betroffen

Von relativer Einkommensarmut - oder Armutsgefährdung - sind Menschen betroffen, die über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügen. In den westlichen Bundesländern wachsen der Analyse zufolge 16,3 Prozent aller Kinder unter 18 Jahren in alleinerziehenden Familien auf. In den ostdeutschen Bundesländern liegt der Anteil im Durchschnitt bei 22,2 Prozent.