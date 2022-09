Bildung : Alle etwas aufgeregt: Neues Schuljahr in Rheinland-Pfalz

Mainz Das Land richtet 750 neue Stellen für Lehrkräfte ein, auch weil die Zahl der Kinder und Jugendlichen an den Schulen weiter gestiegen ist. Schulschließungen soll es nicht mehr geben, sagt Bildungsministerin Hubig.

Die Schulhefte für Lucija und Emilie liegen bereit, die digitale Tafel im Klassenzimmer grüßt mit „Herzlich Willkommen! Klasse 1c“. Für 535 000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz hat ein neues Schuljahr begonnen. „Es ist alles vorbereitet“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig am Montag bei einem Besuch der Goetheschule in Mainz. „Ich bin sicher, dass unsere 40 000 Erstklässler und Erstklässlerinnen gut in der Schule ankommen.“ Der erste Schultag sei aber für alle immer besonders aufregend.