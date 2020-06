Alkoholisierter Mann steckt ohne Führerschein im Graben fest

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Frei-Laubersheim Betrunken und ohne Führerschein hat ein Autofahrer in Frei-Laubersheim (Kreis Bad Kreuznach) einen Wagen in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei am frühen Samstag mitteilte, wurde sie nachts gerufen, weil der Mann wild gehupt habe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa