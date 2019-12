Alkoholisierter Fahrer kommt von Straße ab: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt während eines Einsatzes über eine Straße. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Glees Ein 25-Jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen in einer Kurve nahe der Benediktinerabtei Maria Laach von der Straße abgekommen und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa