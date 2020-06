Verfolgung endet in Sackgasse : Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Dillingen Ein alkoholisierter Autofahrer ist in Dillingen nach einem Unfall mit seinem Wagen in eine Sackgasse geflüchtet und dann von der Polizei festgenommen worden.

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, hatte der 41-jährige Mann zunächst mit seinem Auto in der Merziger Straße in Dillingen an einer Kreuzung den Außenspiegel eines schwarzen BMW’s beschädigt, welcher gerade abbiegen wollte. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer vom Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des demolierten Wagens verfolgte den Unfallverursacher bis in eine Sackgasse.