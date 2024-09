Auf Flucht an Saar-Grenze Polizisten verletzt Alkoholdieb flüchtet mit Paketlieferwagen – mit über drei Promille

Er hatte schon drei Promille intus und dennoch weiteren Alkoholbedarf: Ein stark betrunkener 45-Jähriger soll in einem Supermarkt in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz mehrere Flaschen Alkohol gestohlen und sich dann ans Steuer seines Paket-Lieferwagens gesetzt haben. Auf der Flucht verletzte der Mann einen Polizeibeamten, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Dieb wurde schließlich gefasst und in ein Krankenhaus gebracht.