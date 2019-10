Alkohol und Sekundenschlaf: Zusammenprall auf A3

Montabaur Ein angetrunkener Autofahrer ist auf der Autobahn 3 bei Montabaur (Westerwaldkreis) am Steuer kurz eingeschlafen und auf einen vorausfahrenden Wagen geprallt. Der 42-jährige Fahrer des vorderen Autos wurde dabei leicht verletzt, sein Fahrzeug stark beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 30 Jahre alte Unfallverursacher war demnach am Morgen auf der linken Spur in Richtung Frankfurt unterwegs, als er in einen Sekundenschlaf fiel und auf den mittleren Fahrstreifen geriet.