Ali B. soll Mithäftling von Vergewaltigung berichtet haben

Wiesbaden Der im Mordfall Susanna Angeklagte Ali B. soll einem Mithäftling gegenüber den Mord und die Vergewaltigung der Mainzer Schülerin zugegeben haben. Ali B. habe explizit das Wort Vergewaltigung benutzt, erklärte der Mitgefangene am Mittwoch vor dem Landgericht Wiesbaden.

Der Mitgefangene hatte sich in einem Brief an die Staatsanwältin gewandt und war daraufhin als Zeuge vorgeladen worden. Er erhoffe sich von seiner Aussage eine gerechte Strafe für Ali B. und eine mildere Beurteilung in seinem eigenen Fall, sagte der 25-Jährige.