Alexandra Maria Lara steigt auf Supersportwagen um

Alexandra Maria Lara (3. v. r.) mit Schauspiel-Kollegen beim Dreh zu „Asphalt Börning“. Foto: Henning Kaiser.

Nürburg Filmschauspielerin Alexandra Maria Lara (40) ist für ihre neue Rolle kurzzeitig von einem alten VW-Golf auf einen Porsche mit mehr als 700 PS umgestiegen. „Ich fahre ja das schnellste Auto im ganzen Film“, sagte sie am Nürburgring in der Eifel bei den Dreharbeiten zu der Action-Komödie „Asphalt Börning“, die im August 2020 in die deutschen Kinos kommen soll.

„Das macht schon Spaß.“ Privat sei sie derzeit mit dem Golf ihrer Mutter unterwegs, „der zehn Jahre alt ist und nicht so viele PS hat“.