Alexander Bruns ist der beste Zimmermann der Welt

Werkzeug in einem Schrank. Foto: Britta Pedersen/Archivbild.

Kasan Der 22 Jahre alte Alexander Bruns aus der Nähe von Bad Dürkheim ist der weltbeste Zimmermann. Bei der Weltmeisterschaft der Berufe in der russischen Stadt Kasan belegte er am Dienstag den ersten Platz in seiner Disziplin, wie die Organisatoren mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa