Albino-Känguru-Baby aus Zoo in Kaiserslautern verschwunden

Kaiserslautern Aus dem Zoo in Kaiserslautern ist ein Albino-Känguru-Baby verschwunden. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. „Wir können nicht ausschließen, dass es gestohlen wurde.“ Zuvor hatte der SWR berichtet.

