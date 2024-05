Museum Centre Pompidou Aktivistinnen besprühen Aktgemälde in Frankreich mit Farbe

Aktivistinnen haben im Museum Centre Pompidou im französischen Metz das bekannte Aktgemälde „Der Ursprung der Welt“ des Künstlers Gustave Courbet und weitere Bilder mit Farbe besprüht. Die Künstlerin und Aktivistin Deborah de Robertis bezeichnete sich am Dienstag in den sozialen Medien als Organisatorin der von ihr als Performance benannten Aktion am Vortag in dem Museum in Lothringen.