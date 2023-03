Klimaaktivismus : Aktivisten seilen sich von Autobahnbrücken ab

Frankfurt/Mainz Von zwei Brücken über Autobahnen in Hessen haben sich am Wochenende Klimaaktivisten abgeseilt. Sie protestierten damit gegen den Ausbau von Autobahnen. Während der Aktion ruhte der Verkehr auf den beiden Strecken - das war zuvor behördlich genehmigt worden.

Klimaaktivisten haben sich am Wochenende von Autobahnbrücken in Frankfurt und bei Mainz abgeseilt. Beide Aktionen hatte das Klimabündnis „Wald statt Asphalt“ initiiert, das bundesweit am ersten Märzwochenende zu Autobahnblockaden aufgerufen hatte. „Die Aktionen richten sich gegen die Pläne der Bundesregierung, den Ausbau von über 140 Autobahnprojekten zu beschleunigen“, teilte „Wald statt Asphalt“ auf der eigenen Website mit.