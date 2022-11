Organisierte Kriminalität : Aktion gegen Banden: Geldautomatensprenger im Fokus

Ein gesprengter Geldautomat ist hinter einem Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Mainz Bei Kontrollen hat die Polizei in Rheinland-Pfalz internationale Banden, darunter auch Geldautomatensprenger, ins Visier genommen. Von Dienstag bis Donnerstag seien rund 400 Fahrzeuge und 500 Personen aus dem Verkehr gezogen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Freitag in Mainz mit.

Ziel der Kontrollaktion sei die Bekämpfung von Gruppierungen, die jenseits der Ländergrenzen Verbrechen begingen. Der Fokus lag demnach auf Einbrüchen, Auto- und Drogendelikten sowie Trickbetrügern, sogenannten Planenschlitzern und Geldautomatensprengern.

Rund 175 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz, insgesamt wurden 25 Ermittlungsverfahren eingeleitet. An den internationalen Kontrollen waren unter anderem die Niederlande, die EU-Polizeibehörde Europol und das Bundeskriminalamt beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:221125-99-661268/2

(dpa)