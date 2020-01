Akteneinsicht und E-Mails eines Landrats: Was Bürger fragen

Dieter Kugelmann, Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Verweigerung einer Akteneinsicht trotz vorheriger Einladung oder ein Antrag auf Zugang zu den E-Mails eines Landrats: Das waren zwei der spannendsten Fälle, mit denen sich der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr befasst hat.

Unter dem Motto „Best of Informationsfreiheit 2019“ stellt Dieter Kugelmann heute in Mainz noch andere Anfragen an Behörden vor.