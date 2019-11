AKK kündigt Millionen-Investitionen der Bundeswehr an

Annegret Kramp-Karrenbauer spricht mit Brigadegeneral Dirk Faust (r). Foto: Oliver Dietze/dpa.

Saarlouis Die Bundeswehr wird in den nächsten Jahren insgesamt 90 Millionen Euro an drei Standorten im Saarland investieren. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte am Montag in Saarlouis, alleine in den kommenden fünf Jahren seien 33 Millionen Euro in Saarlouis, Lebach und Merzig geplant.

„Auf längere Sicht“ seien es insgesamt 90 Millionen Euro. Hinzu kämen noch erhebliche Investitionen für das Heeresinstandsetzungswerk in St. Wendel. Das Werk wird entgegen ursprünglichen Überlegungen nicht privatisiert, sondern bleibt im Besitz der Bundeswehr. Dort gebe es einen „großen Investitionsstau“.

Kramp-Karrenbauer sagte zudem, es komme auch „Bewegung“ in das lange diskutierte Projekt einer Nordsaarlandstraße zwischen Merzig und Nonnweiler. Bisher hatte sich vor allem die Durchquerung des Truppenübungsplatzes Merzig als Problem erwiesen. Nun wolle man eine Lösung finden, dass die Truppe zwar üben könne, aber auch die Nordsaarlandstraße möglich werde.