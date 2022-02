Akademische Ehrung für Biontech-Gründer Şahin und Türeci

Die Biontech Gründer Ugur Sahin (r) und Özlem Türeci in der Staatskanzlei in Mainz. Foto: Boris Roessler/dpa

Mainz Die Universitätsmedizin Mainz feiert vier Wissenschaftler aus den eigenen Reihen. Der Corona-Impfstoff von Biontech habe zahllosen Menschen „Erleichterung, ein Stück Sicherheit und Hoffnung“ gegeben, sagt Ministerpräsidentin Dreyer.

Neben der seltenen Verleihung des Ehrenrings der Universitätsmedizin Mainz an Türeci und Şahin erhielten am Donnerstag zwei weitere Mediziner die Ehrendoktorwürde - der Krebsforscher und Biontech-Mitgründer Christoph Huber und der jetzt vor allem in Heidelberg tätige Virologe Ralf Bartenschlager.