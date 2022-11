Landtag : Akademie-Referent erlebte Stab als „ungeschult“

Verwüstung an einer Brücke über die Ahr in Altenahr-Kreuzberg. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mainz Der Verwaltungsstab der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat bei der Flutkatastrophe im Ahrtal nach Einschätzung eines Akademie-Referenten unprofessionell gearbeitet. Er habe den Eindruck gehabt, dass die Personen im Raum ungeschult seien und nicht wüssten, wie die Arbeit in einem Verwaltungsstab funktioniere, sagte der Referent der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung, Ulf Krüger, am Freitag im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags in Mainz.

Er habe den Eindruck gehabt, „dass alle Personen einen grundlegenden Schulungsbedarf“ hatten. Ein Austausch des Stabs mit dem Chef der ADD, Thomas Linnertz, habe nach seiner Wahrnehmung kaum stattgefunden.

Das Coaching der Personen sei während der regen Arbeit des Stabs nicht machbar gewesen, sagte Krüger. Dies sei aber seine Aufgabe gewesen. Außer dem Coaching und Räumlichkeiten habe die ADD keine Unterstützung gewünscht.

Anstelle des Coachings sei eine zwei- bis dreistündige „Grundlagenschulung an vielen Stellen“ erforderlich gewesen“, sagte Krüger. Die Unterbrechung der Arbeit für diese Schulung sei aber aus Sicht des ADD-Stabs nicht möglich gewesen. „Alle, die dort waren, haben nach meinem Eindruck unter Volllast gearbeitet.“ Er habe seine Bedenken dann unter anderem dem Innenstaatssekretär mitgeteilt und das Coaching eingestellt. „Wenn man Hilfe aufdrängt, die nicht gewünscht ist, kann das sogar hinderlich sein“, sagte Krüger.

Nach Einschätzung des Obmanns der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion, Dirk Herber, war die ADD „weder personell noch strukturell auf eine Einsatzleitung vorbereitet“. Übungen der ADD seien auch nicht dokumentiert. „Dies ist umso erschreckender, da eine Einsatzleitung durch die ADD und das Vorhalten von Stäben zur Katastrophenbewältigung explizit im Katastrophenschutzgesetz vorgesehen sind.“

Die für den Katastrophenschutz zuständige ADD hatte am 17. Juli die Einsatzleitung von der Kreisverwaltung Ahrweiler übernommen. Bei der Flutkatastrophe am 14./15. Juli waren mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen.

