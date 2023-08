Mainz Akademie der Wissenschaften eröffnet neuen Kammermusiksaal

Mainz · Ein neuer Kammermusiksaal wird am Samstag in der kommenden Woche (2. September) in Mainz eröffnet. Der in Holzbauweise errichtete 1,7 Millionen Euro teure Saal der Akademie der Wissenschaften und Literatur ist bei freiem Eintritt allgemein zugänglich, wie die Akademie am Freitag in Mainz mitteilte.

25.08.2023, 11:47 Uhr

Ein Musiker probt mit seinem Instrument. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

In den Saal passen rund 80 Zuhörer, geplant sind in regelmäßigen Abständen Kammermusik- und Gesprächskonzerte sowie Lesungen. Der Erweiterungsbau ist nach seiner Stifterin Sibylle Kalkhof-Rose (1925-2022) benannt, dem Ehrenmitglied der Akademie. Sie habe damit „auch ein Geschenk an die Öffentlichkeit“ machen wollen, teilte die Akademie weiter mit. Der neue Holzbau wurde auf einem Gebäudeteil errichtet und ist als Kammermusiksaal in diesen Dimensionen nach Angaben der Akademie einmalig in Deutschland. „Speziell entwickelte Akustikpaneele sollen für einen einzigartigen Klang sorgen.“ © dpa-infocom, dpa:230825-99-954977/2

(dpa)